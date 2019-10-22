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22.10.2019

Son dakika: Erdoğan - Putin görüşmesinden yeni görüntüler |Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya geldi. Erdoğan ve Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansında baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan ve Putin, daha sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki lider kritik zirve öncesi buluştu ve basın mensuplarına görüntü verdi. İlk görüntülerde iki liderinde yüzünün güldüğü görülüyor. Kritik toplantı öncesi kameralara yansıyan samimi görüntüler.

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