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01.11.2019

Son dakika... Erdoğan Guterres'i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti |Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.

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