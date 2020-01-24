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24.01.2020
Son dakika: Elazığ'da deprem anı! Yaşananlar böyle kayıt altına alındı
Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
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