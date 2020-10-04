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Son dakika: Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber görüntüledi! İşte sivilleri hedef alan ve Gence'ye atılan Ermeni füzesi

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Giriş: 04.10.2020 16:25
Güncelleme:04.10.2020 16:32
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence'ye yapılan son alçak saldırıda 22 olan sivil şehit sayısı 43’e yükseldi. İşgalci kuvvetler atılması yasak olan 500 km menzile sahip 7,5 metrelik 8 füze ile Gence’yi vurdu. 350 bin kişinin yaşadığı kentte 1 sivil öldü 4 kişi ise yaralandı. A Haber ekibi Gence'ye atılan o füzeyi görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı. İşte sivilleri hedef alan Ermeni füzesi...

İşgalci Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gence'ye yapılan son alçak saldırıda 22 olan sivil şehit sayısı 43'e yükseldi. İşgalci kuvvetler atılması yasak olan 500 km menzile sahip 7,5 metrelik 8 füze ile Gence'yi vurdu. 350 bin kişinin yaşadığı kentte 1 sivil öldü 4 kişi ise yaralandı. A Haber ekibi Gence'ye atılan o füzeyi görüntüledi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı. İşte sivilleri hedef alan Ermeni füzesi...

Son dakika: Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber görüntüledi! İşte sivilleri hedef alan ve Genceye atılan Ermeni füzesi SON DAKİKA: DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK KEZ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE SİVİLLERİ HEDEF ALAN VE GENCE'YE ATILAN ERMENİ FÜZESİ

Son dakika: Ermenistan’dan Gence’ye füze saldırısı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haberde değerlendirdi: Ermenistan benzer sinsi taktikleri uyguladı SON DAKİKA: ERMENİSTAN'DAN GENCE'YE FÜZE SALDIRISI! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: ERMENİSTAN BENZER SİNSİ TAKTİKLERİ UYGULADI
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Son dakika: Ermenistanın kan donduran planını A Haberde açıkladı: Ermeni ordusu terör örgütlerinin kontrolünde! İkinci bir Hocalı katliamı için... SON DAKİKA: ERMENİSTAN'IN KAN DONDURAN PLANINI A HABER'DE AÇIKLADI: ERMENİ ORDUSU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KONTROLÜNDE! İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN...
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