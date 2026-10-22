Turkuvaz Medya'da Marka Şehirler Zirvesi! Faruk Özlü'den Düzce'nin geleceğine ilişkin önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu'nun "Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi"nde, Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelin ikinci oturumuna Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de katıldı. Düzce'nin içme suyu sıkıntısı çekmeyeceğinin altını çizen Özlü, "Önümüzdeki 50 yıl Düzce'nin içme suyu sıkıntısı olmayacak" dedi. Devam eden altyapı çalışmalarını tek tek anlatan Özlü, toplu taşıma hizmetlerine de değindi. Otobüs sayısını artırdıklarını belirten Özlü, "191 otobüs ve 33 hattımız var" ifadelerini kullandı.