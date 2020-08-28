Son dakika: Doğu Akdeniz’de Yunan tacizi önlendi! Türk F-16'ları...

Son dakika haberi… Girit Adası açıklarında Türk gemisine yaklaşan Yunan F-16’larını Türk F-16’ları engelledi. Türkiye bu kritik hamlesi ile "biz buradayız" mesajını verdi. Yaşanan bu flaş haberi A Haber muhabiri Fatih Atik aktardı.

Yunanistan'ın saldırgan tavrı Türkiye'nin haklarını aradığı Doğu Akdeniz'de sürüyor.



A Haber muhabiri Fatih Atik'in aktardığı son dakika haberine göre; Girit Adası açıklarında Yavuz Sondaj gemimize yaklaşan Yunan F-16'larını Türk F-16'ları engelledi.

Türkiye bu kritik hamlesi ile "biz buradayız" mesajını verdi.



Geçtiğimiz hafta da yine Yunanistan Oruç Reis gemisine tacizde bulunmuş ve Yunan fırkateyni hasar alarak bölgeden ayrılmıştı.



BAŞKAN ERDOĞAN-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ



Tam da bu gelişme öncesi Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.