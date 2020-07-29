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Son dakika: Doğu Akdeniz'de ABD ve Türk Deniz Kuvvetleri tatbikat gerçekleştirdi

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Giriş: 29.07.2020 15:14
Güncelleme:29.07.2020 15:14
Son dakika haberleri: Doğu Akdeniz'de ABD ve Türk Deniz Kuvvetleri tatbikat gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCGSon KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi." denildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.
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