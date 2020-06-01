Son dakika: Diyarbakır ve Ankara’daki olayların perde arkasında neler var? |Video

Son dakika haberi... Ankara'da yaşanan 'Kürtçe müzik' provokasyonu... Diyarbakır'da polisi şehit eden zanlıya 'işkence' iddiaları ile kimler neleri hedefliyor? Yeni bir Gezi kalkışması mı planlıyorlar? Provokasyonların perde arkasında neler var? AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Ankara'da yaşanan 'Kürtçe müzik' provokasyonu... Diyarbakır'da polisi şehit eden zanlıya 'işkence' iddiaları ile kimler neleri hedefliyor? Yeni bir Gezi kalkışması mı planlıyorlar? Provokasyonların perde arkasında neler var? AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok A Haber canlı yayınında anlattı.

İHANET ŞEBEKESİ

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala: İhanet şebekesi her bulduğu alanı kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin zarar görebileceği hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.

ALGI OPERASYONU YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok: Terör ve terör sevicileri polisler üzerinden algı operasyona yaratmaya çalışıyor. Gezi'nin yıl dönümü FETÖ'cülerin oradan mesaj vermeleri... O zamanki çadırları yakma emrini veren de FETÖ'cü polis müdürüydü.