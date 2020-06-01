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Son dakika: Diyarbakır ve Ankara’daki olayların perde arkasında neler var? |Video

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Giriş: 01.06.2020 15:24
Güncelleme:01.06.2020 15:30
Son dakika haberi... Ankara'da yaşanan 'Kürtçe müzik' provokasyonu... Diyarbakır'da polisi şehit eden zanlıya 'işkence' iddiaları ile kimler neleri hedefliyor? Yeni bir Gezi kalkışması mı planlıyorlar? Provokasyonların perde arkasında neler var? AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Ankara'da yaşanan 'Kürtçe müzik' provokasyonu... Diyarbakır'da polisi şehit eden zanlıya 'işkence' iddiaları ile kimler neleri hedefliyor? Yeni bir Gezi kalkışması mı planlıyorlar? Provokasyonların perde arkasında neler var? AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok A Haber canlı yayınında anlattı.

İHANET ŞEBEKESİ

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala: İhanet şebekesi her bulduğu alanı kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin zarar görebileceği hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.

ALGI OPERASYONU YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok: Terör ve terör sevicileri polisler üzerinden algı operasyona yaratmaya çalışıyor. Gezi'nin yıl dönümü FETÖ'cülerin oradan mesaj vermeleri... O zamanki çadırları yakma emrini veren de FETÖ'cü polis müdürüydü.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinden polis Atakan Arslanı şehit eden şüphelinin görüntüleriyle ilgili açıklama SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN POLİS ATAKAN ARSLAN'I ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Barış Çakan olayıyla ilgili açıklama yaptı! Kürtçe müzik provokasyonuna yalanlama |Video SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BARIŞ ÇAKAN OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI! 'KÜRTÇE MÜZİK' PROVOKASYONUNA YALANLAMA |VİDEO

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