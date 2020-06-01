01 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Diyarbakır Valiliğinden polis Atakan Arslan'ı şehit eden şüphelinin görüntüleriyle ilgili açıklama

SON DAKİKA HABERİ: , polis memuru 'ın şehit olduğu saldırının faili olarak gözaltına alınan M.E.C'nin sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, "M.E.C'nin ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur" denildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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VALİLİKTEN ARSLAN'I ŞEHİT EDEN CANİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
SON DAKİKA HABERİ: 'nin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs'ta polis memuru 'ı şehit eden M.E.C'nin yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereğinin duyulduğu bildirildi.

Olayın faili M.E.C'nin, yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenerek ekip otosuna bindirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"BİR JİLET DAHA BULUNMUŞTUR"

"Şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır. İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır."

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