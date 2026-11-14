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İstanbul için sağanak, dolu ve hortum uyarısı: Sıcaklık hızla düşecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul için sağanak, dolu ve hortum uyarısı: Sıcaklık hızla düşecek

İstanbul'da poyrazla birlikte hava sıcaklığının 8 derece düşmesi ve kent genelinde sağanak yağış beklenirken, dolu ve hortum oluşma riskine karşı da uyarı yapıldı. Başakşehir'den son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Meteoroloji ve Valiliğin saat 16.30 itibarıyla yağışın en şiddetli seviyesine ulaşacağı yönündeki uyarılarını, risk altındaki ilçeleri ve trafikteki sürücüler için hayati öneme sahip detayları paylaştı.

Büşra Arga
Editör
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