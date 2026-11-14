İstanbul için sağanak, dolu ve hortum uyarısı: Sıcaklık hızla düşecek

İstanbul'da poyrazla birlikte hava sıcaklığının 8 derece düşmesi ve kent genelinde sağanak yağış beklenirken, dolu ve hortum oluşma riskine karşı da uyarı yapıldı. Başakşehir'den son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Meteoroloji ve Valiliğin saat 16.30 itibarıyla yağışın en şiddetli seviyesine ulaşacağı yönündeki uyarılarını, risk altındaki ilçeleri ve trafikteki sürücüler için hayati öneme sahip detayları paylaştı.