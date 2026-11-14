Ankara kulisleri hareketlendi: Büyükşehirlerde AK Parti'ye yeni transferler mi geliyor?

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun aktardığı Ankara kulislerine ve yayın bilgilerine göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifasının ardından başkentte siyasi hareketlilik arttı. Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de bulunduğu 6 ismin AK Parti'ye geçebileceği iddia edildi. Hacıalioğlu, yeni hafta ile birlikte hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçe belediyelerinde yeni katılımların beklendiğini belirtti.