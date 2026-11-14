İstanbul'da sağanak alarmı! Trafik kilitlendi

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış ve fırtına, akşam saatlerinde yerini hissedilir bir sıcaklık düşüşüne ve yoğun trafik kilitlenmesine bıraktı. Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden gerilediği megakentte trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine kadar tırmanırken, fırtınanın seyrini ve sahadaki son durumu Başakşehir'den canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.