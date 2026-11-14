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Sultangazi'de korkutan kaza: 2 İETT otobüsü çarpıştı! Detaylar A Haber'de
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sultangazi'de korkutan kaza: 2 İETT otobüsü çarpıştı! Detaylar A Haber'de

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki iki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaza anına ve sonrasına ilişkin sıcak görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı. Canlı yayında son durumu aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin sürdüğünü ve otobüslerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

Sevgi Canpolat
Editör
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