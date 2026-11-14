-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: 260'tan fazla noktada gösteri
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: 260'tan fazla noktada gösteri

Fransa'da haftalardır süren protestoların beşinci haftasında Sarı Yelekliler ve yüzbinlerce protestocu yeniden sokağa çıkıyor. Bordeaux'dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, ülke genelinde 260'tan fazla şehir ve noktada gösteriler düzenlendiğini, Fransa yönetiminin göstericileri şehir merkezlerinin dışında tutmaya yönelik uygulamalarını, sendikaların genel grev çağrısını ve yüzde 1,6'lık asgari ücret zammının ardından artan tepkileri paylaştı.

Büşra Arga
Editör
Hollanda'da helal kesim yasağı gündemde! Müslüman toplumdan tepki: Hükümet her an düşebilir
Sonraki Video
Hollanda'da helal kesim yasağı gündemde! Müslüman toplumdan tepki: Hükümet her an düşebilir
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar