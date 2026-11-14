Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: 260'tan fazla noktada gösteri

Fransa'da haftalardır süren protestoların beşinci haftasında Sarı Yelekliler ve yüzbinlerce protestocu yeniden sokağa çıkıyor. Bordeaux'dan son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, ülke genelinde 260'tan fazla şehir ve noktada gösteriler düzenlendiğini, Fransa yönetiminin göstericileri şehir merkezlerinin dışında tutmaya yönelik uygulamalarını, sendikaların genel grev çağrısını ve yüzde 1,6'lık asgari ücret zammının ardından artan tepkileri paylaştı.