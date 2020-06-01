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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Barış Çakan olayıyla ilgili açıklama yaptı! 'Kürtçe müzik' provokasyonuna yalanlama |Video

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Giriş: 01.06.2020 12:56
Güncelleme:01.06.2020 12:57
Son dakika haberi; İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği Kürtçe müzik dinlediği iddiasıyla öldürüldüğü iddia edilen Barış Çakan olayıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan her iki açıklamada da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran şahsın çıkan kavgada hayatını kaybettiği dinlenen müziğinse Kürtçe olmadığı açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

Ankara Valiliği sosyal medyadaki iddialara yalanladı.

Ankara Valiliği, olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında 'Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."

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