İstanbul'da "rüzgâr kayması" tehlikesi! 16.30 sonrası için kritik uyarı: Sıcaklık 11 dereceye düştü

İstanbul'da lodosun ardından etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve saat 16.30'dan sonrası için yapılan "rüzgar kayması" tehlikesi uyarısına ilişkin kritik detaylar A Haber canlı yayınında paylaşıldı. Üsküdar'dan son durumu aktaran A Haber muhabiri Merve Köleoğlu'nun sorularını yanıtlayan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, rüzgar kaymasının şu an İstanbul'da çok yüksek seviyelerde olmadığını belirterek hortum ve dolu oluşturma riskinin kalktığını açıkladı. Ancak saat 13.00'te 22 derece olan hava sıcaklığının soğuk cephe geçişi ve poyrazla birlikte 4 saat içinde 10-11 derece birden düşerek 11 dereceye gerilediğini vurgulayan Tek, akşam 21.00'e kadar metrekareye 40 kilograma kadar yağış düşebileceğini ve özellikle alt geçitlerde sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi. Öte yandan bu gece ve yarın sabah saatleri için Samsun ile Artvin arası sahil kesiminde kuvvetli yağış ve sel-su baskını uyarısı yapılırken, İstanbul'u Salı akşamından itibaren Orta Akdeniz'den gelecek yeni bir yağışlı sistemin beklediği bildirildi.