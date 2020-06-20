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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü |Video

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Giriş: 20.06.2020 14:17
Güncelleme:20.06.2020 14:18
Son daikka haberi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. -Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, Kovid-19 salgını ve turizm ele alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve turizm konuları değerlendirildi.

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