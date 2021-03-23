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Son dakika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan spekülasyon yapanlara sert tepki! Perde arkasını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 23.03.2021 10:53
Güncelleme:23.03.2021 10:58
Son dakika haberi... Milli ekonomi neden hedef? Piyasalarda neden hareketlilik yaşandı? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Bulut, spekülasyon yapanlara sert tepki gösterdi.
Spekülasyon yapanlara sert tepki SPEKÜLASYON YAPANLARA SERT TEPKİ
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Spekülasyon yapanlara sert tepki
Spekülasyon yapanlara sert tepki
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