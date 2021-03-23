Son dakika haberi... Milli ekonomi neden hedef? Piyasalarda neden hareketlilik yaşandı? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Bulut, spekülasyon yapanlara sert tepki gösterdi.

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