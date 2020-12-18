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SON DAKİKA | Çin'den alınan Kovid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Prof. Dr. Tevfik Özlü o tarihi A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2020 15:57
Güncelleme:18.12.2020 16:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşısı için 50 milyon dozluk anlaşma imzalandığını ve aşıların 11 Aralık'tan sonra ise ülkemize geleceğini duyurmuştu. Peki Çin'den alınan aşılar ülkemize ne zaman gelecek? Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki son durum ne? Türkiye salgından ne zaman kurtulacak? Sinovac şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısının Türkiye, Endonezya ve Brezilya'daki Faz 3 çalışmaları açıklandı mı? Türkiye'nin yerli aşısı ne zaman vatandaşlara uygulanacak? Tüm bu sorulara Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi beklenen Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşısıyla ilgili net tarih verdi.

Prof. Dr. Özlü, aşılarının ülkemize geleceği tarihi açıklarken, bu aşının ülkemizde 6 bin gönüllüye uygulandığını ve herhangi bir yan etkinin görülmediğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, aşıların uygulanmaya başlamasının ardından Türkiye'de salgının ne zaman sona ereceğine dair soruya da yanıt verdi.

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