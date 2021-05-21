Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı! Zorla getirme emri...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Suç işlemeye tahrik’ ve ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek davayı erteledi.

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