Son dakika: CHP ve medyasının darbe imalarına sert tepki! 15 Temmuz gazisi, AK Parti ve MHP Milletvekilleri A Haber'e konuştu |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde virüsü fırsata çevirmeye çalışan CHP ve medyasındaki darbe imaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu mesajlar yeni darbe planı mı? Neden darbe tehdidinde bulunuyorlar? 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir ve MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde virüsü fırsata çevirmeye çalışan CHP ve medyasındaki darbe imaları kamuoyunun tepkisini çekiyor. Bu mesajlar yeni darbe planı mı? Neden darbe tehdidinde bulunuyorlar? 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir ve MHP Düzce milletvekili Ümit Yılmaz, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamaların satır başları;

PLANLI BİR SÜRECİN PARÇASI



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir:

Planlı bir sürecin parçası olduğunu düşünüyorum ama iki şekilde değerlendirmek lazım. CHP'li bazı isimler çıkıyorlar böyle marjinal açıklamalar yapıyorlar. Canan Kaftancıoğlu da bunun başını çekiyor. Geçen hafta başka bir gündem vardı. İstanbul Belediye Başkanının Aleviliği bir din gibi lanse etmesi Ankara Barosu'nun dini değerlerimize saldırısı, bu hafta bir darbe söylentisi. CHP sistematik olarak ülkenin bütün dünyanın takdir ettiği pandemi sürecinde yürüttüğü başarıyı sekteye uğratacak ne varsa yapmaya çalışıyor.

CHP'NİN GENETİK KODLARINI AÇIKÇA GÖSTERİYOR

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz:

CHP'nin genetik kodlarındaki darbeci geleneğin ne olduğunu açıkça gösteriyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanıyla Adnan Menderes'i aynı fotoğraf karesinde göstererek darbe tehdidi, Canan Kaftancıoğlu'nun Halk TV'de söylemiş olduğu önümüzdeki süreçte erken seçim veya başka bir şekilde, buranın altını çizerek söylüyor. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır diye net bir şekilde ifadesi. Özgür Özel'in yine basın toplantısında memur atamalarını sebep göstererek darbe söylemleri. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin altının tamamen boş olduğunu gösteriyor. Darbeye karşı Türk milleti geçmiş dönemde göğsünü siper ettiyse yine ödemeye hazır olduğumuzu ve bu kafasının arkasında darbe olanları, amacı darbe olanları, iktidarı başka türlü ele geçiremeyeceğini açık bir şekilde görüyoruz. Genel Başkanımız da buna karşı çok açık ve net bir şekilde tavrını koymuştur.

15 TEMMUZ'DA ÖDENEN BEDELİ YİNE ÖDETMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR

15 Temmuz gazisi İlhami Çil,

Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken şu günlerde bir darbe söylemiyle uğraşmak ve bunlara bir cevap vermek zorunda kalmaya çok üzülüyoruz. 15 Temmuz'da bedel ödemiş kardeşlerimiz şu anda üzülüyorlar. Milletimiz bedel ödedi. Bunlar her seferinde bu bedelleri ödetmek için de bizle uğraşıyorlar. Daha hala darbe söylemlerini bizim önümüze getirmeleri çok acıdır. Bunlar maalesef bunu biz demedik deseler de hep imalarında şu şekilde gidecek bir şekilde gidecek veya böyle gidecek. Daha önce hiçbir cana kıymamış memleketi ve milleti için mücadele etmiş sayın merhum Başbakan Adnan Menderes'in resmiyle şu anda vatanı için mücadele eden can siperhane çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana getirerek imada bulunmalarını nasıl açıklayabiliriz.