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Basmati pirinç tüketenlere uyarı: 'Zenginleştirilmiş pirinç' tuzağı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Basmati pirinç tüketenlere uyarı: 'Zenginleştirilmiş pirinç' tuzağı

Pirinçte tüketicileri şaşkına çeviren tablo gündeme geldi. Bazı “zenginleştirilmiş pirinç” ürünlerinde gerçek pirincin yanı sıra pirinç unu ve kırık pirinçten şekillendirilen tanelerin kullanıldığı belirtilirken, ıslatıldığında dağılan ürünler dikkat çekti. Uzmanlar, bu ürünlerin besin değerleri konusunda uyarırken, ithal basmati pirinçte ise yetiştiği toprağa bağlı arsenik riskine karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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