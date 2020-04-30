CHP yine darbe imasında bulundu! Vatandaşların tepkisi sert oldu |Video

Cumhuriyet Halk Partisi yine şaşırtmadı. CHP'li Özgür Özel, darbe imasında bulundu, devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit etti. Özel'in darbe imasına tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun "hadsizler bilmelidir ki Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez" dedi.

CHP'li Özgür Özel'den skandal sözler "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor."

Seçilmiş Başkan'a hakaret etti, devlet memurlarına açık açık tehdit savurdu ve yine darbe imasında bulundu.

CHP'li Özgür Özel, önce Türkiye Cumhuriyeti devleti için "saray rejimi" ifadesini kullandı.

Sonra skandal sözlerine devam etti... Bu kez hedefinde, devlet memurları ve bürokratlar vardı. Net bir ifadeyle "CHP iktidar olursa CHP'li olmayan memura hayat hakkı yok" dedi. İşte Özel'in tehditlerle dolu o sözleri, "Herkes şunu bilsin, bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar, Türkiye Cumhuriyet Devleti gelir saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinizine sadakatla çalışıyorsanız."

Tehdit dolu sözlerinde liyakatten bahseden CHP'li Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerin yaptığı atamaları unuttu.

Darbe imasında bulunan ve devlet memurlarını tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

Altun twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez" ifadelerini kullandı.

CHP A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ

Aslında CHP zihniyetinin ilk tezahürü değil bu...

Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "ben senin boynuna neyi takacağımı iyi biliyorum. Sen vatan hainisin" diyerek A Haber'i hedef almıştı.

Ve bir başka skandal, bu kez CHP'li Gürsel Tekin sahnede...

O da 7 Haziran 2015 seçimleri sonra sözde iktidara gelecekleri varsayarak "8- 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır" sözleriyle çekinmeden medyaya el koymaktan bahsetmişti bir zamanlar...

Özgür Özel'in skandal açıklamasının ardından sosyal medyada da CHP'ye tepki yağdı.

Tweet atan binlerce vatandaş CHP'nin amacının "devleti işlevsizleştirmek" olduğu yorumu yaptı.