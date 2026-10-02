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Medine'de elektrik santraline İHA saldırısı! Mekke İttifakı için sınama mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Medine'de elektrik santraline İHA saldırısı! Mekke İttifakı için sınama mı?

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir elektrik dağıtım santraline düzenlenen İHA saldırısı bölgede gerilimi tırmandırdı. Arap Koalisyonu saldırıdan Husileri sorumlu tutarken, Husilerin iddiaları reddetmesi "sahte bayrak" (false flag) ve provokasyon ihtimallerini gündeme getirdi. Saldırıya Türkiye ve Pakistan'dan çok sert kınama gelirken, Suudi savaş uçakları Sana ve Taiz'deki Husi hedeflerini peş peşe vurdu. Gelişmeleri ve kritik "Mekke İttifakı" detayını A Haber muhabiri Fakhur Rahman canlı yayında aktardı.

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