CHP'li Özgür Özel ve Kaftancıoğlu'nun ardından şimdi de Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı!

Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu; ArtıGerçek internet sitesinde, 1950 seçimlerinde yüzde 52,7 oyla iktidara gelen, 10 yıl süreyle başbakanlık yapan ve darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyasladı ve "Makus kaderden kaçış yok" iddiasında bulundu.





ALTUN: BU HASTALIKLI ZİHNİYETE VE TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEDEN ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ragıp Zarakolu'nun köşe yazısına tepki gösterdi ve "Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.



ÜNAL: "SONLARI MALUM.. SANIRIM MESAJI ANLAMADINIZ?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da; "Türk Solu dergisinin FETÖ'cü genel yayın yönetmeni de zamanında benzer bir mesaj vermişti. Sonları malum. Sanırım mesajı anlamadınız" dedi.





ÖZKAYA: "ŞEREFSİZLİĞİN VE ALÇAKLIĞIN DA SINIRININ OLMADIĞINI GÖSTERDİLER"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da; Ragıp Zarakolu'nu darbe sever müsvette olarak tanımladı ve "Şerefsizliğin ve alçaklığın da sınırını olmadığını gösteren, güya gazeteci geçinen, İnönü dönemi despotizminin aşağı bir insanlık dışı darbe sever müsvedde. Hodri Meydan alçaklar gürûhu, biz buradayız. Bekleriz!" dedi.





ÖZBOYACI: SİZ KİMSİNİZ Kİ BÖYLE BİR ŞEY ÖNGÖRÜYORSUNUZ?

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise; "Bu hastalıklı zihniyet hiçbir zaman değişmeyecek. Biz kadere inanmış bir milletiz. Siz kimsiniz ki böyle bir şey öngörüyorsunuz. Biz Allah'ın izni, milletimizin hayır duası ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikamet üzere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





AYDIN: ERDOĞAN'IN KADERİ BU MEMLEKETİN KADERİDIR!

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın da; "Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi bu memleketin kaderidir! Menderes'i idam sehbasına çıkardığınızda kahvede oturan bir millet değil, 15 Temmuz'da tankların karşısında dimdik duran bir millet var karşınızda! Aklınızdan hiç ama hiç çıkarmayın; Hepimiz Erdoğanız" dedi.





CESUR: KÖHNE VE CÜRETKAR ZİHNİYET

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da; "Şu tehdidi dile getiren, günlerdir aklınca mesaj veren bu köhne ve cüretkar zihniyetin karşısında ömrü billah tek taviz vermeden dimdik duran adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan! Alayınıza Recep Tayyip Erdoğan!" ifadelerini kullandı.





BURHAN: "BU MİLLETİN TAMAMINI İDAM ETMEDEN ERDOĞAN'A DOKUNAMAZSINIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan: "Elbette biliyoruz Erdoğan'ı Menderes gibi idam etmek istediğinizi. Ancak şunu bilin bu milletin tamamını idam etmeden Erdoğan'a dokunamazsınız. Bu millet sizi idam edecek. Erdoğan ne demişti. Ya olacağız ya öleceğiz"





UMED: "RAGIP ZARAKOLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): "Her türlü ortamda zihnimiz, düşüncemiz, yüreğimiz ve kalemimizle çarpışmaya evet. Ancak ne kalemimizi ne de düşüncemizi bu faşist zihniyete bulaştırmadan, bu vesayetçi anlayış ile yargı önünde hesaplaşacağımızı deklare ediyor, Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."





ŞAHİN: "DARBEYLE YATIP DARBEYLE KALKIYORLAR"

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: "Bunların dilinin altında bir şey var ama açık açık söyleyemiyorlar... Gerçi bu biraz dökmüş içini... Akıllı olun diyeceğim ama yok ki adamlarda öyle bir şey... Darbeyle yatıp darbeyle kalkıyorlar."





GEMİCİ: "ŞİZOFREN ZİHİN HASTALIKLI FİKİR ÜRETİR..."

Gazeteci Ahmet Gemici: "Şizofren zihin hastalıklı fikir üretir... sol tarlalara ekilen hibrit ABD tohumları baharla birlikte kafa göstermeye başladı."





"1950 YILINDA YAPILAMAYAN DARBE, 1960 YILINDA GERÇEKLEŞTİ"

Almanya'nın Köln şehrinden yayın yapan ve genel yayın yönetmenliğini Celal Başlangıç'ın yaptığı ArtıGerçek sitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.





Ragıp Zarakolu, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşye yazısında; Recep Tayyip Erdoğan'la Adnan Menderes'i kıyasladı.

Ragıp Zarakoğlu, şunları söyledi:

"DP'nin tamamlayamadığı, Demirel'in kısmen başarılı olduğu otoriterleşmeyi yapısal ve İslam-Türk sentezine dayanan bir temel üzerine oturtmaya girişti."

"1950 seçimlerinde birçok solcu da "artık yeter" sloganının cazibesine kapılıp DP'ye oy vermişti. Bu belki biraz "yetmez ama evet" tavrına benzetilebilir. (…) 1950 yılında yapılamayan darbe, 1960 yılında gerçekleşti.







RECEP TAYYİP ERDOAĞAN VE ADNAN MENDERES

"RTE, 2010 yılında, 1 Mayıs'ın 1980 sonrasında en kitlesel şekilde kutlanmasına izin verdi. Çünkü hâlâ liberalliğe oynamaktaydı. 1960 yılında Menderes'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ilk kutlayan Başbakan olması gibi. Ya da Batının desteği kesilince, Sovyetlere yönelmeye kalkması gibi. Ama bütün bunlar için çok geçti artık."



"1961 YILINDA ASILAN MENDERES OLACAKTI"

"Meclis'te CHP'yi kapatmayı hedef alan Tahkikat Komisyonunun kaldırılması da. Saatin tik takları işlemeye başlamıştı bir kere. 1961 yılında asılan Menderes olacaktı, Celal Bayar değil. Affını ise ezeli rakibi İnönü sağlayacaktı!"



"ERDOĞAN, 2007 YILINDA DARBE KARŞITLARININ LİBERAL DESTEĞİNİ ALDI"

"RTE (Recep Tayyip Erdoğan), tarihi kendince okuyup yorumluyor ve taktiklerini belirliyor. Bunun için de 2007 yılında darbe karşıtlarının liberal desteğini aldı, 2013 yılında Gezi direnişinin kendi 27-28 Nisanı olmasının önüne geçti ve 2015 yılında ise kendine yönelebilecek darbe potansiyelinin erken patlamasını provoke etti."





"RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE TAYFASININ KAÇMASI MÜMKÜN DEĞiL"

"RTE'de bir Menderes travması vardı. Demirel gibi kısmen. Menderes olmamak için Demirel'in atmadığı takla, kurmadığı ittifak kalmamıştı. Kanlısı Ecevit ile bile uzlaştı. (…) "Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil."



KAFTANCIOĞLU'NDAN DARBE İMASI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır" ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL DE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de, darbe imalı açıklamalarda bulunmuştu:

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları.. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları… Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları siz olursunuz. Eğer koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız."

KENAN KIRAN / SABAH