05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ragıp Zarakolu'nun alçak darbe ve idam tehdidine Ömer Çelik'ten sert tepki: Onursuzlar

Son dakika: Ragıp Zarakolu'nun alçak darbe ve idam tehdidine Ömer Çelik'ten sert tepki: Onursuzlar

Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından şimdi de Evrensel Gazetesi yazarı , alçak ifadelerle Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Ragıp Zarakolu; ArtıGerçek internet sitesinde, 10 yıl süreyle başbakanlık yapan ve darbeciler tarafından idam edilen ile Başkan ’ı kıyasladı ve “Makus kaderden kaçış yok” şeklinde skandal ifadeler sarf etti. Artı Gerçek sitesi; Almanya’nın Köln şehrinden yayın yapıyor ve genel yayın yönetmenliğini Celal Başlangıç yapıyor. Alçak zihniyete tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da sözcüsü 'ten geldi. Çelik "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
ABONE OL
ZARAKOLU'NUN ALÇAK DARBE VE İDAM TEHDİDİNE SERT TEPKİ

SON DAKİKA: sözcüsü Almanya'dan yayın yapan Artı gerçek isimli sitede yayınlanan alçak yazı hakkında bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.

Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu'dan Başkan Erdoğan’a idam tehdidi! Tepkiler çığ gibi büyüyor | Video EVRENSEL GAZETESİ YAZARI RAGIP ZARAKOLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN’A İDAM TEHDİDİ! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR | VİDEO

Ömer Çelik'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

DEMOKRASİMİZE SALDIRIYORLAR

Meclis'in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldıyor. Şimdi "Yassıada rejimi"ne özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına "saray rejimi" diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer "Yassıada zihniyeti"ni hayata geçirmektir.

"TARİHLERİ BOYUNCA BUNU YAPTILAR"

Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar. Demokrasimizi ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur.

"ONURSUZLUK PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle başbaşa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. "Yassıada rejimi" bir daha asla bu topraklarda varolamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA