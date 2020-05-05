Son dakika: Ragıp Zarakolu'nun alçak darbe ve idam tehdidine Ömer Çelik'ten sert tepki: Onursuzlar
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından şimdi de Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu, alçak ifadelerle Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Ragıp Zarakolu; ArtıGerçek internet sitesinde, 10 yıl süreyle başbakanlık yapan ve darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyasladı ve “Makus kaderden kaçış yok” şeklinde skandal ifadeler sarf etti. Artı Gerçek sitesi; Almanya’nın Köln şehrinden yayın yapıyor ve genel yayın yönetmenliğini Celal Başlangıç yapıyor. Alçak zihniyete tepkiler çığ gibi büyürken bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.
SON DAKİKA: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Almanya'dan yayın yapan Artı gerçek isimli sitede yayınlanan alçak yazı hakkında bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik "Yassıada rejimi ve o günlerin yaşatan zihniyet bu topraklarda bir daha asla var olmayacak" dedi.
Ömer Çelik'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
DEMOKRASİMİZE SALDIRIYORLAR
Meclis'in iradesine saldırdılar birkaç ay evvel, arkasından seçilmiş hükümete "rejim" demeye başladılar, sonra anti demokratik müdahalelerden bahsetmeye başladılar. Son bir haftadır cuntacı siyasiler demokrasimize saldıyor. Şimdi "Yassıada rejimi"ne özlemlerini ifade ediyorlar. Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına "saray rejimi" diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer "Yassıada zihniyeti"ni hayata geçirmektir.
"TARİHLERİ BOYUNCA BUNU YAPTILAR"
Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanların döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyor. Milletimizin iradesini açıkça tehdit etmeye başladılar. Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar. Demokrasimizi ve cumhuriyetimiz en büyük siyasal değerlerimizdir. Bunlara saldıranlara karşı milletimizin safında yer almak onurdur.
"ONURSUZLUK PEŞİNDE KOŞUYORLAR"
Onursuzluk peşinde koşanlar kendi çirkin tarihleriyle başbaşa kalırlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. "Yassıada rejimi" bir daha asla bu topraklarda varolamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin içinden görüntüler
- Bakan Pakdemirli bakliyat alım fiyatlarını açıkladı!
- Murat Ağırel, Özkan’ın "mobil alkış ekibi" başkanı çıktı
- Cumhuriyet Gazetesi'nden kısa çalışma ödeneği itirafı!
- İçişleri duyurdu: PKK ile mücadelede bir ilk gerçekleşti
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
- Yılmaz Özdil'e şok! Kaçak bölümler yıkılacak
- Sızma girişimindeki 3 terörist yok edildi
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan A Haber’de flaş açıklamalar
- İstanbul'daki en riskli bölgeler açıklandı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! Güncel liste....
- Son dakika: 31 ilde giriş-çıkış yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- LGS tarihi son durum nedir? LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 lise sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS tarihi son dakika değişti mi? 2020 YKS sınavı öne mi çekildi? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?