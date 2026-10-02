A Haber'de tarih verildi! Cemil Tugay ve ilçe belediyeleri AK Parti'ye mi geçiyor?

A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ve bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği yönündeki kulis bilgilerini değerlendirdi. İzmir halkının uzun yıllardır yerel hizmete hasret kaldığını ve devlet yatırımlarının farkında olduğunu belirten Şahin, Cemil Tugay'ın yanı sıra kentin taşra ilçelerinin de AK Parti saflarına katılmasının sürpriz olmayacağını ve bu tablonun kentteki siyasi dengeleri değiştireceğini aktardı.