Son dakika: CHP ve İYİ Parti arasında gerilim! İki kere ret isyan ettirdi | Video

Son dakika haberi... Çanakkale'de Millet İttifakı’nın ortaklarından İYİ Parti ve CHP’nin kavgası Gökçeada ulaşım sorununu çözecek yatırımı engelledi. CHP’nin çoğunluğa sahip olduğu Çanakkale İl Genel Meclisi, belediyede İYİ Parti’nin yönetimindeki Gökceada halkının ulaşım sorunu çözecek feribot alımı için yetki talebine 2 kez ret kararı verince İYİ Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin İsyan etti.





