Son dakika: Ceza infaz düzenlemesi hangi suçları kapsamıyor |Video

Son dakika haberi... AK Parti ve MHP'nin 70 maddeden oluşan ceza infaz düzenlenmesinin detayları açıklandı. Peki hangi suçlar ceza infaz düzenlemesi kapsamının dışında tutuldu. Kamuoyunda af yasası olarak da isimlendirilen ceza infaz yasasından yararlanamayacak işte o suçlar... AK Parti Grup Başkanvekili Özkan yaptığı basın açıklamasında: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi.

Merakla beklenen infaz yasası düzenlemesi ile ilgili AK Parti ve MHP grubu açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, İnfaz düzenlemesi ile ilgili, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır" dedi. Ayrıca Özkan'ın açıklamasından en öne çıkan açıklama ise, "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir" şeklinde oldu.