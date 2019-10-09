Son dakika: Ceylanpınar ve Nusaybin'e 3 havan mermisi düştü! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar ve Nusaybin'e 3 havan mermisi atıldı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...