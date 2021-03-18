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Son dakika: Büyük zaferin 106. yıl dönümü! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar: Milli şuur merkezimizdir

A Haber
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Giriş: 18.03.2021 15:00
Güncelleme:18.03.2021 15:49
Son dakika haberi... Çanakkale destanının 106. yıl dönümünde kahraman şehitlerimiz rahmet anılıyor. A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları bölgeden aktardı.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Şentop, "tarihimizin en büyük zaferidir" ifadelerini kullandı.
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