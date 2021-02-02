İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Boğaziçi provokasyonuna tepki

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşledi.

Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

İŞGALE SOYUNDULAR

İstanbul Valiliği tarafından Pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan CHP, HDP ve LGBT'li bir grup provokatör rektör Melih Bulu'nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu.

ALTUN'DAN TEPKİ GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun provokasyona Twitter üzerinden tepki gösterdi.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN NE YAPSALAR BEYHUDE!"

Altun, "Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Ne yapsalar beyhude! DEVLETİMİZ HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİLDİR!"

Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe, büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı yapıyorlar.

Milletimiz müsterih olsun.

Ne yapsalar beyhude!

DEVLETİMİZ HEM GÜÇLÜ, HEM DE ADİLDİR! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: KUTSAL DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALMAYA ÇALIŞANLARA KARŞI ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ MEŞRU BİR TASARRUFTA BULUNMUŞTUR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.



Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.



Olay bundan ibarettir. pic.twitter.com/a9v4sqb0Di — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021