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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kısıklı'da son dakika açıklamaları: Bay Bay Bay Kemal

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Giriş: 28.05.2023 20:40
Son dakika haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi sonrası coşkulu vatandaşların katıldığı İstanbul Kısıklı’da açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Türkiye'ye seçim desteği için teşekkür ederek ,"Ne dedim; Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak "Bay Bay Kemal" diyorlar. "Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz" demiştik. "Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet" demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay Bay Bay Kemal." dedi.
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