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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 11.05.2022 15:02
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin mülteci provokasyonuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay Kemal'in isteğiyle muhacirleri göndermeyiz" dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "BM'de mülteci sorununu ele almıyor" iftarasına ise "Kulağı var duymaz" sözleriyle cevap verdi.
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