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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Başkan Erdoğan: Rutin kontrolümüz gerçekleşti, hastalık hafif geçiyor

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Giriş: 06.02.2022 12:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."
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