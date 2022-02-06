Son dakika: Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Başkan Erdoğan: Rutin kontrolümüz gerçekleşti, hastalık hafif geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hem kendi hem de eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."

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