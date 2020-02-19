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19.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkında son dakika açıklaması: Bu söylentiyi yayanlar... |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, sorulan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkındaki soruya "Siz böyle bir söylentiye inanıyor musunuz? Bu söylentiyi yayanlar haindir. Bu tamamen kumanya, oyuna gelmeyelim. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı, gereken cevabı milletim verdi. Böyle bir şeyde kat be kat fazlasını öderler, böyle birşey söz konusu değil!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, basın mensuplarının, olası İdlib harekatı, CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri ve Gezi Parkı olayları davasından beraat kararı verilen Osman Kavala kararıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ... Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, sorulan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkındaki soruya "Siz böyle bir söylentiye inanıyor musunuz? Bu söylentiyi yayanlar haindir. Bu tamamen kumanya, oyuna gelmeyelim. Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı, gereken cevabı milletim verdi. Böyle bir şeyde kat be kat fazlasını öderler, böyle birşey söz konusu değil!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, basın mensuplarının, olası İdlib harekatı, CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri ve Gezi Parkı olayları davasından beraat kararı verilen Osman Kavala kararıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

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