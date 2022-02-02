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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 02.02.2022 14:48
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefetin nükleer santral çıkışına tepki gösterdi ve "Sizin hayal bile edemediklerinizi başardık" dedi.
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