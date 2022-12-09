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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Tahıl koridoru mesajı: Pazar günü Putin ile görüşeceğim

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Giriş: 09.12.2022 12:33
Güncelleme:09.12.2022 12:50
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Başkan Erdoğan, "Pazar günü Putin ile görüşeceğim. Zelenskiy ile de görüşmem olacak. " dedi.
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