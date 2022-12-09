Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Tahıl koridoru mesajı: Pazar günü Putin ile görüşeceğim

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Başkan Erdoğan, "Pazar günü Putin ile görüşeceğim. Zelenskiy ile de görüşmem olacak. " dedi.

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