13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun istifası sonrası ilk açıklama |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun istifası sonrası ilk açıklama |Video

Son dakika haberi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalan hastalığına tanıyı koydu
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalan hastalığına tanıyı koydu
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu açıklaması
Türk bilim insanlarından büyük başarı!
Türk bilim insanlarından büyük başarı!
Dünyada maske savaşları!
Dünyada maske savaşları!
Koronavirüste mucize ilaç işe yaradı!
Koronavirüste mucize ilaç işe yaradı!
Kılıçdaroğlu ve Karalar'ın yalanı deşifre oldu
Kılıçdaroğlu ve Karalar'ın yalanı deşifre oldu
Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Kabine Toplantısı'ndan ilk görüntüler
Kabine Toplantısı'ndan ilk görüntüler
Adana Valiliğinden Kılıçdaroğlu ve Karalar'a yalanlama
Adana Valiliğinden Kılıçdaroğlu ve Karalar'a yalanlama
İngiltere'de ürküten artış! Çin'i geçti
İngiltere'de ürküten artış! Çin'i geçti
Daha Fazla Video Göster