Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süleyman Soylu'nun istifası sonrası ilk açıklama |Video

Son dakika haberi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor."