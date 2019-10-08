BİZE ULAŞIN
08.10.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar |Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki 3'lü zirve sonrasında Belgrad'da canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bir sonraki toplantısını mayıs ayında Bosna Hersek'te ardından da Türkiye'ye yapılacağını ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.