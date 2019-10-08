Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar |Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki 3'lü zirve sonrasında Belgrad'da canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bir sonraki toplantısını mayıs ayında Bosna Hersek'te ardından da Türkiye'ye yapılacağını ifade etti.