Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na sert tepki: Bunlar PKK ile ittifak halindeler

Antalya AK Parti İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Millet İttifakı’na tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar. Cumhur İttifakı olarak biz milletin sesiyiz. Cumhurun sesiyiz. Bunların adı Millet İttfakı, milletle alakası yok." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...