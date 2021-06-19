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Başkan Erdoğan'ı Müslüm Gürses şarkısıyla karşıladılar | Salonda coşku dolu o anlar

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 17:52
Güncelleme:19.06.2021 17:54
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanlığı toplantısı için Antalya'ya gitti. Başkan Erdoğan burada partililere konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada Müslüm Gürses'in 'Seni Yazdım' şarkısı çalındı. Erdoğan'ın da şarkıya eşlik ettiği görülürken, salonda bulunan partililer cep telefonu ışıklarını yakarak coşku dolu görüntüler ortaya çıkardı. Öte yandan şarkı sonrası partililer 'AK gençlik burada Reis'inin yanında' tezahüratlarında bulundu. O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenen videolar arasına girdi.

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