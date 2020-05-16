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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun pandemi hastaneleri hakkındaki sözlerine tepki: Ufku dar! |Video

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Giriş: 16.05.2020 17:01
Güncelleme:16.05.2020 17:04
Son dakika haberi... 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki temel atma törenine videokonferans ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı süren pandemi hastaleriyle ilgili skandal sözlerine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, sağlık alanındaki dev hizmetlerle ilgili olarak "CHP'nin başını çektiği bir kesim hep bizim önümüzü kesmenin gayretindeydi. Onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleri ile donatmayı sürdürüyoruz. Maalesef bu zihniyet acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimize israf diyebilecek kadar ufku dar. " dedi.
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