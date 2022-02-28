Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler vardı. Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye'nin etkin bir biçimde diplomasi kanallarını kullandığını belirten Başkan Erdoğan, her iki ülkeye de ara buluculuk teklifinde bulunulduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca 5 bin Türk vatandaşının Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.