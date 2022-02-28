28 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar
Son dakika haberine göre: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler vardı. Kritik Kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye'nin etkin bir biçimde diplomasi kanallarını kullandığını belirten Başkan Erdoğan, her iki ülkeye de ara buluculuk teklifinde bulunulduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca 5 bin Türk vatandaşının Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.