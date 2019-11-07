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07.11.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş patriot çıkışı

Son dakika haberi... Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirileceği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, S-400 ve patriot konularıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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