Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na değinen Başkan Erdoğan, "Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız. Öğretmenlik meslek kanunu en kısa sürede Meclis'e sunacağız. " dedi. Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. Ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek yol haritası ortaya çıktı. 8 amaç ve 107 eylemden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

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