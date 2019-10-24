Son dakika... Başkan Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan: Gereken neyse yaptık yapıyoruz ve yapacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katıldı. Erdoğan, buradaki hitabında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin karşısında duranlara seslenen Erdoğan, "Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz.” dedi. Türkiye'nin teröre ve onlara destek verenlere karşı verdiği haklı mücadeleye değinen Erdoğan, "911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada kritik mesajlar verdi.

"YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR"

Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz olduğuma dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yedi düvel saldırıyor yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Kadife eldivenimizin içindeki demir yumruğumuzu gösterdik, göstermekten geri kalmayacağız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız." mesajını verdi.

''ÖNCE AYNAYA BAKIN''

İkiyüzlü tavırlarıyla Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sergilen Batı ülkelerine seslenen Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insanın ölümünden sorumlu olanların Bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1.5 milyon insan öldüreceksin, utanmadan bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Bizim tarihimizde asla böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.