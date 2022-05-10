Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümünde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulunuyor. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Muhalefetten geçen onca zamana rağmen bir metin gelmedi." dedi.

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