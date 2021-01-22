Son dakika: Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması! 2.parti aşılar ne zaman gelecek?

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan "2.parti aşılar ne zaman gelecek" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "10 milyon doz aşı bu hafta sonuna kadar gelebilir" dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan "2.parti aşılar ne zaman gelecek" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, "10 milyon doz aşı bu hafta sonuna kadar gelebilir" dedi.