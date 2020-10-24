24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2020 15:04
Güncelleme:24.10.2020 15:05
Son dakika haberine göre Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar." dedi. Başkan Erdoğan'a "İslam ile derdi nedir? Zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var." diyerek sert tepki gösterdi. Almanya'da camiye yapılan polis baskınıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti." ifadelerini kullandı.
Bomba sözler: Macron tetikçilik yapıyor
Bomba sözler: Macron tetikçilik yapıyor
Başkan Erdoğan: Bu bölgenin cazibesi artacak
Başkan Erdoğan: Bu bölgenin cazibesi artacak
Alçaklar! Mezarda bile rahat yok
Alçaklar! Mezarda bile rahat yok
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan cami baskınına sert çıktı!
Başkan Erdoğan’dan cami baskınına sert çıktı!
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki!
Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki!
Türkiye artık iki mevsim mi yaşıyor? İşte o sorunun cevabı...
Türkiye artık iki mevsim mi yaşıyor? İşte o sorunun cevabı...
Herkes Azerbaycanlı vekili iyi dinlesin! Dünyaya ders verdi
Herkes Azerbaycanlı vekili iyi dinlesin! Dünyaya ders verdi
Libya'da ateşkes kalıcı olacak mı?
Libya'da ateşkes kalıcı olacak mı?
CHP'de çatlak büyüyor! Sarıgül yeni parti mi kuruyor?
CHP'de çatlak büyüyor! Sarıgül yeni parti mi kuruyor?
İtalya’da kabusu hortladı! Alarma geçildi
İtalya’da kabusu hortladı! Alarma geçildi
Daha Fazla Video Göster