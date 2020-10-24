Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar." dedi. Başkan Erdoğan'a "İslam ile derdi nedir? Zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var." diyerek sert tepki gösterdi. Almanya'da camiye yapılan polis baskınıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti." ifadelerini kullandı.